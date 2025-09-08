Uploader By Gse7en
119 migrants, dont 50 Sénégalais, secourus au large de Mauritanie

8 septembre 2025 Société

Au large des côtes mauritaniennes, près d’Amhijrat dans la région d’Inchiri, 119 migrants ont été secourus par les garde-côtes. Parmi eux, on compte 50 Sénégalais, 54 Gambiens dont 10 femmes et 15 Guinéens de Conakry, dont une femme. Le ministère mauritanien de la Pêche et de l’Économie maritime a confirmé l’information dans un communiqué officiel.


Partis de Gambie au début du mois de septembre 2025, les migrants se trouvaient à bord d’une pirogue dont le moteur est tombé en panne. L’incident les a laissés en pleine mer, exposés aux dangers pendant plusieurs jours. Une opération coordonnée entre les garde-côtes mauritaniens et des navires de passage a permis leur sauvetage après une semaine d’errance. Les rescapés ont été conduits à Nouakchott, la capitale mauritanienne, afin de recevoir les soins et l’assistance nécessaires. « Les garde-côtes mauritaniens ont secouru 119 migrants irréguliers, dont 50 Sénégalais, au large des côtes d’Amhijrat, dans la région d’Inchiri »,

