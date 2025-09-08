119 migrants, dont 50 Sénégalais, secourus au large de Mauritanie

Partager Facebook

Au large des côtes mauritaniennes, près d’Amhijrat dans la région d’Inchiri, 119 migrants ont été secourus par les garde-côtes. Parmi eux, on compte 50 Sénégalais, 54 Gambiens dont 10 femmes et 15 Guinéens de Conakry, dont une femme. Le ministère mauritanien de la Pêche et de l’Économie maritime a confirmé l’information dans un communiqué officiel.

Partis de Gambie au début du mois de septembre 2025, les migrants se trouvaient à bord d’une pirogue dont le moteur est tombé en panne. L’incident les a laissés en pleine mer, exposés aux dangers pendant plusieurs jours. Une opération coordonnée entre les garde-côtes mauritaniens et des navires de passage a permis leur sauvetage après une semaine d’errance. Les rescapés ont été conduits à Nouakchott, la capitale mauritanienne, afin de recevoir les soins et l’assistance nécessaires. « Les garde-côtes mauritaniens ont secouru 119 migrants irréguliers, dont 50 Sénégalais, au large des côtes d’Amhijrat, dans la région d’Inchiri »,