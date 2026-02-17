Uploader By Gse7en
TRANSMISSION DU VIH SIDA

«150 enfants et homosexuels mariés infectés par le Sida »

17 février 2026 Société

And Samm Jikko-yi (ASJ) était face à la presse ce lundi pour dénoncer les promesses non tenues de nos nouvelles autorités sur l’homosexualité, et les ravages que ces adeptes font sur le plan social et sanitaire au peuple sénégalais. 150 enfants sont initiés à l’homosexualité et infectés volontairement du Vih Sida ainsi que d’autres homosexuels mariés et pères de famille.

C’est avec une grande indignation que les membres de l’ASJ ont tenu un point de presse pour dénoncer leurs alertes ignorées et les promesses non tenues par le gouvernement de Pastef. « Ils nous avaient promis, lors de notre manifestation contre l’homosexualité à la Place de la Nation, qu’une loi criminalisant l’homosexualité serait votée », regrette Babacar Sylla, le coordonnateur de l’ASJ.

 Ils ont également montré comment ces prédateurs recrutent, profitant du laxisme de la loi, de la pauvreté et de la dépravation des mœurs, ciblant des enfants qui n’atteignent souvent pas 10 ans


ASJ annonce à qui veut l’entendre que « notre mission de lutter contre les antivaleurs continue de plus belle et si le pouvoir de Pastef ne respecte pas sa promesse (criminaliser l’homosexualité) d’ici le 8 Avril nous prendrons toutes nos responsabilités »

