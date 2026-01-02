1618, 4 milliards FCfa de recettes réalisées en 2025

Partager Facebook

Les douanes sénégalaises ont enregistré, en 2025, une performance jugée historique dans la mobilisation des recettes budgétaires, dépassant largement les objectifs fixés par la loi de finances, selon des données arrêtées au 31 décembre.

Au terme de l’exercice, les liquidations douanières ont atteint un niveau record de 1 618,4 milliards de francs CFA, incluant aussi bien les recettes proprement douanières que celles collectées pour le compte d’autres administrations et organisations, notamment la Direction générale des Impôts et des Domaines, ainsi que l’Uemoa et la Cedeao, rapporte Lesoleil.

En matière de recouvrement, les Douanes ont mobilisé 1 286,1 milliards de francs CFA, contre un objectif annuel de 1 246,2 milliards, soit une plus-value de 39,9 milliards de francs CFA. Par rapport à 2024, cela représente une progression de 103,6 milliards de francs CFA.

Ces résultats, qualifiés d’inédits, marquent pour la première fois le franchissement simultané des seuils de 1 600 milliards de francs CFA en liquidations et de 1 200 milliards en recouvrements. Ils traduisent, selon la note transmise, l’engagement de l’administration douanière à contribuer pleinement à la souveraineté budgétaire du pays.

Cette performance est attribuée à plusieurs facteurs, dont une meilleure régularisation des recettes issues des importations de produits pétroliers, le renforcement de la lutte contre la fraude, l’exploitation du renseignement et de l’analyse de données, ainsi que la poursuite de la digitalisation des procédures.

Parallèlement, les Douanes ont intensifié la lutte contre le trafic illicite, procédant à la saisie de 1 374 kilogrammes de produits illicites, estimés à plus de 82,4 milliards de francs CFA, ainsi que de faux médicaments d’une valeur proche de 2 milliards de francs CFA.