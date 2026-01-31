Diamniadio : Une femme retrouvée égorgée aux abords du cimetière

Partager Facebook

Découverte macabre à Diaminadio. Une femme d’une trentaine d’années, sauvagement tuée dans la nuit de jeudi à vendredi, a été retrouvée à proximité du cimetière local sur la route de Thiès..

L’alerte a été donnée vers 22h par un riverain rentrant du travail, qui a été témoin d’une scène d’horreur : dans l’obscurité d’un secteur mal éclairé, il a surpris un individu penché sur la victime. Interpellé, l’homme a prétendu en français que la femme s’était évanouie et que les secours étaient en route. Profitant de l’absence du témoin, parti chercher du renfort, l’inconnu a pris la fuite avant de disparaître dans la nature.

À son retour, le riverain découvre avec effroi que la victime a été égorgée. La gendarmerie et la police scientifique se sont rapidement rendues sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Le corps a été transporté à l’hôpital pour autopsie, mais l’identité exacte de la victime reste à confirmer.

Les enquêteurs se concentrent actuellement sur le témoignage du riverain et sur le mari de la victime, le couple s’étant récemment installé dans le quartier, croit savoir le quotidien du Groupe futurs médias.