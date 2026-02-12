Uploader By Gse7en
Pape Cheikh Diallo et Cie poursuivis (aussi) pour usage et trafic de drogue

12 février 2026

Les choses se compliquent pour Pape Cheikh Diallo et Cie. Ils ne sont pas seulement poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et blanchiment de capitaux.

Le procureur de Pikine/Guédiawaye est allé plus loin. En effet, dans son réquisitoire introductif adressé au juge du premier cabinet dudit tribunal, le chef du parquet vise également l’usage et le trafic de drogue, informe L’OBS. Cette décision «change complètement la donne, surtout en ce qui concerne l’instruction puisqu’en matière de crime, aucun délai n’est prescrit», signale L’Observateur, qui fait la révélation dans son édition de ce jeudi.

Le journal développe : «Si le procureur a jugé nécessaire de viser ce chef, c’est parce que les investigations des gendarmes enquêteurs ont montré qu’il y avait [usage] de drogue en plus des actes contre nature. Selon des sources de L’Observateur, certains des douze présumés homosexuels consommaient de la drogue (plusieurs variétés dont des dures) lors des relations entre couples homosexuels et même entre couples hétéros.»


Autre révélation du quotidien du Groupe futurs médias : le fournisseur présumé de drogue est visé, ce qui a poussé le procureur de Pikine/Guédiawaye à demander au juge du premier cabinet d’étendre l’instruction à X.

