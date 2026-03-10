GO : Presse : La grande saignée a commencé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec cette saison de campagne polotico-poloticienne qui s’annonce, les grandes manœuvres de la presse ont démarré. Les patrons de « prêche » ont déjà commencé a établir leurs plans, avec le concours de leurs journalistes et autres animateurs.

Il faut croire que certains de nos journalistes et animateurs, n’aiment pas trop bouger de leurs place.

A moins qu’ils n’y soient forcés Parfois, il faut de véritables secousses telluriques pour les faire déplacer d’un centimètre, et encore, de façon peu vacataire.

Sinon, comment comprendre cette histoire de réd-chef qui accepte qu’en son absence, des initiatives ou des décisions se prennent sans son consentement, si jamais d’ailleurs, il a la chance d’avoir été mis au parfum ?

La vérité est que certaines rédactions laissent trop de libertés au promoteur du média qui les emploie, au point de se faire écraser, alors que discuter avec son patron pour la sortie d’un article n’est pas un crime et ne le sera jamais. A une seule condition : qu’en amont, tout le monde sache de quoi ca retourne.

Si vous ne comprenez pas tout ce qui vient dit, c’est normal : C’est du » garouwale » toubab.

Sébé