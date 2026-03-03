2 milliards de FCFA en billets noirs saisis

Partager Facebook

La Brigade de Recherches de Keur Massar a frappé un grand coup ce lundi 2 mars 2026. Un présumé réseau de faux-monnayeurs, impliqué dans un trafic de billets noirs estimé à deux milliards de francs CFA, a été démantelé à Rufisque.

L’opération, menée avec précision, a conduit à l’interpellation de quatre individus au cœur de la cité TACO. Parmi eux, la figure centrale du dossier : un septuagénaire soupçonné d’être le cerveau de cette entreprise illicite.

L’enquête a démarré suite à un renseignement crucial signalant les activités suspectes du vieil homme. Ce dernier aurait tenté de trouver les produits chimiques nécessaires pour « laver » une impressionnante quantité de billets noirs. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, cette contre-valeur de deux milliards de FCFA aurait transité par voie maritime depuis la Gambie avant d’être entreposée sur le sol sénégalais.

C’est finalement dans un immeuble en chantier que les hommes de la Brigade de Recherches ont cueilli les suspect. Le principal mis en cause a été surpris en flagrant délit, accompagné de trois complices présumés.

Actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade, les quatre individus font face à des accusations graves d’association de malfaiteurs et de tentative de trafic de faux billets. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue du réseau et identifier d’éventuelles autres ramifications dans la sous-région.