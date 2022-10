2éme session ordinaire: Le CESE se penche sur l’exploitation pétro-gazière

La deuxième session ordinaire s’est ouverte hier sur le thème « Exploitation pétro-gazière et compétitivité économique». Le président du CESE, Idrissa Seck reste optimiste sur le développement dudit secteur.

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) se penche sur l’exploitation pétro-gazière et la compétitivité économique. C’est à l’occasion de sa deuxième session ordinaire. Selon le président du CESE, Idrissa Seck, le thème choisi va être étudié par l’inter-commission composée de la commission de l’Économie, des Finances, du Commerce et de la Conjoncture, et de la Commission du Développement industriel, de l’Energie et des Technologies. « Il est dicté par les énormes enjeux et défis qui interpellent le Sénégal, à la veille de son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Tel que prévu par le Plan Sénégal Emergent, la compétitivité de notre économie est un impératif pour le développement harmonieux et durable de notre pays, particulièrement dans un contexte mondial dominé par des crises multiformes et imprévisibles, comme la pandémie de la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien », dit-il.

Et de poursuivre : « En effet, à peine sorti de la pandémie, le monde est, à nouveau, plongé dans une nouvelle crise née de cette guerre en Europe qui a anéanti, pour le Sénégal, les efforts très appréciables déployés au travers du Plan de Résilience économique et sociale (PRES) et du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) ». A l’en croire, cela montre, à suffisance, la vulnérabilité de nos Etats. Ces défis les obligent à mettre en œuvre des stratégies encore plus innovantes pour rendre leurs économies plus résilientes et compétitives, capables de soulager nos ménages et de replacer notre pays sur les rampes de l’émergence. « Dans ce cadre, le démarrage, dès l’année prochaine, de l’exploitation des importants gisements de pétrole et de gaz constitue une grande opportunité, car il permettra d’ouvrir de meilleures perspectives économiques et sociales. C’est en cela qu’il est important que les capacités et énergies nécessaires soient mobilisées, sur tous les aspects, pour que, dès 2023, le défi d’atteindre une croissance économique à deux chiffres, puisse être collectivement relevé », soutient-il.

Il se réjouit de la mise en place du comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS PETROGAZ), du nouveau code pétrolier, de la loi relative à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, la Loi sur le contenu local et le fonds d’appui y relatif. « Ce sont autant d’instruments pertinents et efficaces pour prémunir notre pays contre le syndrome hollandais et permettre à tous ses enfants, y compris ceux des générations futures, de tirer le meilleur profit des ressources pétro-gazières », se félicite-t-il. Le ministre du travail, des organisations syndicales et des relations avec les institutions, Samba Sy, la pandémie a profondément affecté les modes de vie et la manière d’être. « Il a touché notre tissu social et elle a mis en exergue notre vulnérabilité », dit-il.

Revenant sur le thème, Samba Sy soutient que l’exploitation du pétrole et du gaz va faire augmenter notre taux de croissance et atteindre notre objectif. « Il faut étudier toute les opportunités par une gestion durable qui profitera de la génération actuelle et future. Il faut une meilleure participation du secteur privé des ressources qui en seront issues », fait-il savoir.