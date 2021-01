3 étapes pour avoir une peau nette

Avoir une peau nette et éclatante, cela tient en trois lettres : N comme nettoyer, T comme tonifier, et H comme hydrater.

Nettoyez pour dissoudre les impuretés, éliminer les traces de maquillage, les cellules mortes et l’excès de sébum.

Tonifiez pour resserrer les pores, rééquilibrer le PH de la peau et la préparer à une meilleure hydratation.

Hydratez pour donner souplesse, douceur et luminosité à votre peau.Peau nette en seulement 3 étapes

Etape 1.Une peau nette, ASSAINIE : Gel Bio-Purifiant

Ce gel nettoie en douceur et en profondeur tout en respectant l’hydratation du visage. Enrichi en actifs régulateurs de sébum, il purifie la peau et la laisse nette et fraîche.

Sur une peau humide, faire mousser et rincer à l’eau tiède. Il peut être uilisé matin et soir. faites suivre par l’application du tonique bio-purifiant et hydratez avec la crème bio-protectrice.

Etape 2. La dernière touche PURETE : Tonique Bio-Purifiant

Cette lotion sans alcool élimine les dernières impuretés. Elle prolonge l’action du gel bio-purifiant et resserre les pores. Le bleuet rend le teint éclatant. Adoucie, la peau est assainie sans être desséchée

Une immédiate sensation de fraîcheur!

Etape 3. Un teint MAT et velouté : Crème Bio-Protectrice

Le maintient de l’hydratation est très important chez les peaux à tendance acnéiques, souvent agressées par des soins irritants.

Cette formule douce régénère l’épiderme en profondeur sans laisser de film gras. Le collagène marin, les huiles d’Onagre et de Jojoba hydratent et nourrissent. La peau est équilibrée, les pores resserrés.