355 millions FCFA de la LONASE : Matar Ba mouillé par son Dircap

Ibrahima Ndao (ancien directeur de cabinet du ministre des Sports), El Hadji Djiby Ndiaye (directeur des Finances et de la Performance de la LONASE) et Abdoulaye Kairé (DG de Junior Trading) ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic) sur délégation judiciaire et présentés au Pool judiciaire financier. Ils ont tous été inculpés et placés sous contrôle judiciaire jeudi.

Selon les informations rapportées par Libération, Ibrahima Ndao est interpellé dans le cadre d’une enquête portant sur une somme globale de 355 millions de FCFA reçue de la LONASE, via plusieurs retraits effectués sous l’ère de l’ancien directeur général Lat Diop.

Face aux enquêteurs, Ibrahima Ndao a reconnu avoir encaissé ce montant mais a apporté des précisions cruciales. Il a déclaré que cet argent était une « subvention pour la CAN » et qu’il l’avait remis intégralement à l’ancien ministre des Sports, Matar Ba, pour lequel il agissait. Interrogé sur l’utilisation des fonds, Ndao a affirmé que seul Matar Ba pourrait fournir des éclaircissements, soulignant qu’il n’avait joué qu’un rôle de intermédiaire en réceptionnant et en remettant les fonds.

De son côté, El Hadji Djiby Ndiaye a vivement critiqué la méthode de l’expert judiciaire chargé de l’enquête. Il a soutenu que les 100 millions de FCFA qu’il a reçus étaient destinés à l’alimentation des caisses des agences de la LONASE, une pratique qu’il présente comme habituelle. Le sieur Ndiaye a également dénoncé le fait que l’expert ne lui ait pas demandé les pièces justificatives avant la publication de son rapport dans la presse, ce qui selon lui entache la crédibilité des conclusions.