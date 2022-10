3eme mandat: Dr Cheikh Kanté valide un second mandat pour Macky Sall

Dans un interview accordé a nos confrères de Dakaractu, Dr Cheikh Kanté défend le chef de l’Etat sur tous les cotés. Allant du 3éme mandat aux réalisations en passant par ses programme, ce responsable politique reste persuadé que Macky Sall est le meilleur président pour le Sénégal. Toutes les fois où le Président Macky Sall m’a fait l’honneur de m’accorder sa confiance en me dotant d’un poste de responsabilité, j’ai essayé autant que faire se peut, de me donner corps et âme, pour réaliser sa vision et rendre visible son action et ses ambitions pour notre pays.

Au Port de Dakar, rappelez-vous, pendant 5 ans, j’avais valorisé ce poumon de notre économie à un niveau remarquable. En 2017, le chef de l’État m’avait fait l’honneur de me confier le PSE, c’est à dire le suivi de la mise en œuvre de son programme, qui n’est rien d’autre que la traduction de l’engagement et du contrat qui le lie au peuple Sénégalais.

Après le PSE, le PR avait fait de moi son ministre d’État, envoyé spécial, position où je continuais à suivre de près certains grands projets du PSE, couplée à des missions spécifiques au Sénégal et à l’international.

Avec le Président Macky Sall, on apprend au quotidien. Ce fut donc un privilège de servir à ses côtés, et de bénéficier de son expérience et de ses talents d’homme politique et d’homme d’État. Selon lui, Président Macky Sall a toujours été de lutter contre les inégalités, en bâtissant une société sénégalaise plus équitable et plus inclusive. Ce contrat économique et social proposé à nos compatriotes bien avant 2012 avec le Yonnu Yokkuté, et ensuite avec le PSE, et que le Président Macky Sall a à cœur d’honorer, se heurte aux multiples difficultés et défis liés à la pandémie de la Covid-19, et du renchérissement du coût de la vie au niveau mondial, rendus plus aigus du fait de la guerre en Ukraine avance t-il.

Sur la question du 3eme mandat, Dr Cheikh Kanté déclare que durant le référendum de 2016, le Président de la République avait presque épuisé son septennat, donc la période visée ne pouvait être le premier septennat. Et ce, d’autant plus qu’il n’est fait mention nulle part du caractère rétroactif de cette disposition constitutionnelle. Selon lui, Il s’agit de notre constitution élaborée par d’éminents juristes Sénégalais et cette question du 3eme mandat s’agit de l’avenir de notre pays, de nos enfants, et de nos petits-enfants. Par conséquent, nous devons convaincre le président Macky d’accepter de se présenter pour un deuxième mandat de 5 ans, conformément aux dispositions de la constitution, même s’il ne le veut pas et j’ai le sentiment qu’il ne le veut pas pour le moment. Maintenant il est important de se poser la question à savoir , quel est le leader politique qui propose actuellement aux Sénégalais un programme économique et social aussi pertinent et rassurant que le PSE pour les générations actuelles et futures ?

Dr Cheikh d’inviter les Sénégalaises et le Sénégalais qui croient au Président Macky Sall et qui sont persuadés de la pertinence de son programme économique et social, à descendre sur le terrain politique et à se prononcer pour qu’on l’amène à briguer un second mandat de cinq ans; Et puis nous avons d’autant besoin de lui, de son expérience, et de sa pondération qu’à partir de 2023, la production de pétrole et de gaz va démarrer. En résumé, je suis pour un second mandat du Président Macky Sall conformément aux dispositions constitutionnelles. Et je suis persuadé que la majeure partie des Sénégalais partage mon sentiment. Et je compte mener le combat pour amener le Président Macky Sall à accepter d’être notre candidat pour les élections de 2024 a t-il conclu.