4e Édition du « AYUTE AFRICA CHALLENGE SÉNÉGAL »:  Un grand prix de 25 000 dollars et des opportunités de mentorat

Heifer International a lancé la 4e édition du concours annuel « AYUTE AFRICA CHALLENGE » au Sénégal, un événement clé visant à récompenser les startups agritech innovantes, avec à la clé un grand prix de 25 000 dollars pour les projets qui participent à la modernisation du secteur agricole. Cette annonce a été faite lors de la Conférence panafricaine 2025 de l’ANDE à Dakar, un rassemblement majeur d’organisations engagées dans l’autonomisation des jeunes par l’innovation numérique et la création d’entreprises durables.

Créé en 2021 dans le cadre de l’initiative AYuTe Africa NextGen, le concours AYuTe (Agriculture, Jeunesse et Technologie) met en avant les talents de la jeunesse africaine et les technologies émergentes pour aider les petits exploitants agricoles à accroître leur productivité et leurs revenus. Ce concours se déroule dans 8 pays africains, dont le Sénégal, et propose aux jeunes innovateurs des financements sous forme de dons en espèces, ainsi que des opportunités d’accès à des programmes de mentorat et de formation. « L’agriculture représente un secteur clé pour le développement économique du Sénégal, employant 60 % de notre main-d’œuvre et contribuant largement à l’approvisionnement alimentaire du pays », a déclaré Daouda Ndao, directeur national de Heifer International Sénégal. « Grâce à la technologie, nous pouvons transformer ce secteur et soutenir les entrepreneurs qui créent des solutions pour améliorer la vie de nos agriculteurs. »

Mabouba Diagne, ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, également ambassadeur de l’AyuTe Challenge – Sénégal, a souligné l’importance de cette initiative : « Cette compétition inscrit les jeunes comme acteurs essentiels dans la vision d’un Sénégal souverain et prospère. Leur engagement dans la souveraineté alimentaire positionnera le pays parmi les leaders d’une agriculture moderne et résiliente. »

En 2024, la startup Aar Mbay Mi, lauréate du concours AYuTe Africa Challenge Sénégal, a conçu un dispositif innovant pour protéger les cultures contre les oiseaux granivores. Marie Touré, membre de l’équipe gagnante, a commenté : « Gagner ce concours ne nous a pas seulement apporté un financement substantiel ; cela a ouvert de nouvelles opportunités, permettant à plus de 20 000 petits exploitants agricoles de bénéficier de notre solution qui réduit considérablement les dégâts causés par les oiseaux dans les champs de céréales. »

Ngoya NDIAYE