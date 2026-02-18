5000 FCFA offerts aux élèves : Le Koweïtien s’est rendu à la police

Une vidéo montrant un homme en train de distribuer des billets de 5000 FCFA a suscité une polémique à travers les réseaux sociaux. Face à ce tollé, le bienfaiteur de nationalité koweïtienne s’est présenté ce mardi au ministère de l’Éducation nationale où il aurait été reçu par le secrétaire général.

Convoqué par téléphone, ce directeur de société s’est présenté spontanément dans les locaux de la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye. Devant les enquêteurs, il a déclaré avoir distribué de l’aumône légale.

« C’est la première fois que je viens au Sénégal. J’ai fait le tour d’autres pays pour donner le zakat. Mais des Sénégalais résidant au Koweït m’ont proposé de venir au Sénégal », a-t-il expliqué selon des sources de Seneweb.

L’homme d’affaires a révélé avoir fait le tour de 100 daaras au Sénégal avant de se rendre au lycée de Canada de Pikine où un élève a filmé la scène. Le Koweïtien aurait obtenu l’autorisation des chefs d’établissements scolaires.

Mais il a suspendu sa séance de distribution de billets de banque jusqu’à nouvel ordre selon des sources de Seneweb.

Libre après son audition qui a duré plusieurs heures, il devra se présenter à la SU de Guédiawaye ce mercredi.