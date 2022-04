Les 3 bourreaux de Noël Dieng condamnés

Babacar Sow a décroché hier, un séjour carcéral de six mois ferme. Ses deux complices, Soda Guèye alias Fatou Fall et Aïssatou Sow ont été condamnées respectivement à des peines de trois et un mois ferme.

Tout est parti du licenciement de Babacar Sow, chargé de communication du responsable politique de Bby de la commune de Kaolack, Ousmane Noël Dieng. Après avoir obtenu, via Soda Guèye, des vidéos dans lesquelles son ex-employeur entretenait des rapports sexuels avec sa maîtresse du nom de Mame Ndack dans son bureau, Babacar Sow a envoyé les images à Diène Farba Sarr, Délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu), à Ousmane Noël Dieng et à l’épouse de ce dernier, tout en menaçant de les partager avec le célèbre Adamo, émigré sénégalais vivant en Allemagne.

Rendant sa décision hier, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a infligé une peine de six mois ferme à Babacar Sow. Il a condamné Soda Guèye et sa copine, Aïssatou Sow, respectivement à trois et un mois ferme. Les prévenus ont été reconnus coupables d’accès frauduleux dans un système informatique, détention et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Ils doivent solidairement allouer 150.000 francs à Ousmane Noël Dieng.