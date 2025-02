58e session de l’OHADA: Ousmane Sonko fait sa plaidoirie sur le « Souveraineté économique »

Partager Facebook

Ousmane Sonko plaide pour un rôle plus prépondérant dans la souveraineté économique. Le Premier ministre a lancé, ce jeudi à Dakar, l’ouverture de la 58e session de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires en présence du président en exercice du Conseil des ministres.

Le premier ministre Ousmane Sonko a recommandé jeudi aux ministres de l’OHADA de privilégier les qualités personnelles et les capacités opérationnelles des candidats qui seront présentés dans la désignation d’un auditeur interne et deux membres du Comité de suivi des procédures au Centre d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Il s’exprimait jeudi 20 février en marge de la cérémonie d’ouverture de la 58e session des ministres de l’OHADA.

Le chef du gouvernement rappelle que ce recrutement envisagé au Centre d’arbitrage, devraient permettre de rendre opérationnel le Comité de suivi des procédures, dans la perspective de la redynamisation de l’arbitrage institutionnel de l’OHADA. « Le Premier ministre a souligné que l’OHADA doit être préservée et renforcée afin de mieux remplir la mission que ses pères fondateurs lui ont assignée : répondre aux besoins économiques et sociaux des États membres et de leurs populations », rapporte Seneweb.

Ousmane Sonko, a invité jeudi, les ministres de l’OHADA à veiller à la rationalisation des ressources mobilisées par les États membres de l’organisation. Le chef du gouvernement présidait la réunion du Comité des experts de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

Le chef du gouvernement ajoutera que, « l’économie sociale et solidaire constitue un puissant catalyseur dont le potentiel n’est pas suffisamment exploré » et, « l’enjeu de souveraineté économique des États membres devrait guider l’OHADA dans la conduite du processus législatif relatif à la co-entreprise, qui fait l’objet de propositions de texte déposées depuis 2013 par le Sénégal ».