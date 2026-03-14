730 millions CFA en billets noirs saisis

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Dans un communiqué rendu public, la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes, informe que » les éléments de la Subdivision des Douanes de Kaolack relevant de la Direction régionale des Douanes du Centre ont mené une série d’opérations « Coup de poing » qui ont abouti à la saisie de milliers de coupures de billets noirs d’une contrevaleur totale de près de 730 millions de francs CFA ».

» La dernière opération en date a eu lieu le 09 mars 2026. Cette opération a été déclenchée suite à l’exploitation de renseignements faisant état de tentatives de lavage de billets noirs dans différents endroits de la Région de Kaolack.

C’est ainsi que les Brigades mobiles des Douanes de Kaolack et de Nioro ont, dans une parfaite synergie opérationnelle, déroulé un plan d’intervention qui a permis de localiser et de stopper une première opération de lavage de billets aux environs de Ndiaffate, localité située dans le département de Kaolack », a-t-on précisé.

Selon ledit communiqué, » trois individus en possession de 4.200 coupures de billets noirs de 100 dollars ont été appréhendés sur les lieux. La contrevaleur des billets noirs saisis est estimée à 237.720.000 de francs CFA.

Toujours dans le cadre de la croisade contre le faux monnayage, une autre saisie a été réalisée, le 24 février 2026 vers 15 heures à Mbour.

» Elle est effectuée par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Nioro et porte sur des billets noirs d’un montant estimé à 750 000 € soit 492 millions de francs CFA. Cette saisie est le fruit d’une surveillance et d’une filature d’un groupe d’individus qui préparaient une opération de lavage de billets noirs toujours dans la région de Kaolack. En revanche, dans leur stratégie de dissimulation, les faussaires ont changé de lieu au dernier moment pour se rendre à Mbour afin de procéder au lavage desdits billets. C’était sans compter avec la détermination des agents des Douanes qui ont fini par appréhender deux individus dans un premier temps, plus précisément au quartier Gadeu Gua en possession de 1500 coupures de 500€ », a-t-on informé.

La même source d’ajouter que » les premiers éléments d’investigation ont permis aux agents d’arrêter une troisième personne, membre du même réseau, au quartier Almadies II (Sédima) dans le département de Rufisque »…