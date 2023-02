8éme Edition du Salon SENCON: L’Automobile, les Énergies, l’électricité, la Réfrigération et le bâtiment, s’invitent à Diamniadio

Pour cette 8ème Édition du Salon SENCON 2023 du 23 au 25 Février au Cicad Diamniadio, les organisateurs ont combiné le salon SENAUTO, dédié à l’Automobile et ses Accessoires avec la deuxième édition du Salon des Énergies Nouvelles et Renouvelables et de l’électricité SENERGY, mais aussi de la première édition du Salon de la Réfrigération et la Climatisation HVAC R. Dans le but de transformer le Sénégal en hub pour les évènements.

Le ministre du Commerce et des Petits et Moyens entreprises Abdou Karim Fofana qui a présidé l’ouverture de ce grand rendez-vous des entreprises occidentales industrielles avec celles d’Afrique a dit être animé de sentiment de satisfaction sur la qualité des exposés, le nombre d’exposants en ces termes, « je suis tout à fait satisfaisant de voir que le salon, après sept années d’existence remplit pleinement sa mission d’abord faire de Dakar un hub de pour les professionnels de la construction. Il y a quelques années c’était juste le salon de la construction, maintenant il est devenu un salon de la construction des pièces de véhicules et aussi un salon dédié à la climatisation et à la réfrigération. Donc le centre de conférence, le palais des expositions de Diamniadio montre aussi toute son utilité. C’est le lieu de féliciter les organisateurs pour la constance dans l’organisation ».

Contrairement l’année précédant ou il y avait 120 participants, cette année ils sont à 170 participants avec des participations institutionnelles avec des pays comme la France, des pays comme la Turquie mais aussi l’Italie avec 22 entreprises, le Portugal avec 10 entreprises et des partenaires africains avec les ambassadeurs comme l’ambassadrice de Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, du Rwanda et aussi l’ambassadrice de la Thaïlande. Pour le ministre du commerce, c’est un grand moment de rencontre dans la capitale sénégalaise avec toutes ses opportunités qui prouvent aussi que dans l’économie sénégalaise, le potentiel du Sénégal est exploré par toutes ses entreprises qui croient à ce que nous faisons.

La stabilité du Sénégal et le dynamisme des entreprises privés, facteurs d’attraction économique

«L’attraction du salon s’explique par la stabilité politique comme on le dit tout le temps, mais aussi par son dynamisme économique qui se manifeste de diverses façons. D’abord par les gros projets de l’Etat mais l’initiative privée. Tout ce que vous voyez ici ce sont les privés qui viennent l’exposer parce qu’il s’agit d’un grand projet, parce qu’il y a une croissance, parce que le secteur privé fait beaucoup de projets dans l’immobilier, dans l’industrie, dans les technologies. Vous avez vu beaucoup de prestataires qui parlent de travaux maritimes sur les questions pétrolières et gazières. » Abdou Karim Fofana

Une grande innovation a cette 8e du salon dynamisme qui a réuni des secteurs divers dont l’Automobile, les Énergies, l’électricité, la Réfrigération et le bâtiment, révèle le dynamisme des entreprises locale et l’impact de ce salon pour les participants internationaux qui viennent chaque année, dira Maguèye Seck co-organisateur du Salon du Bâtiment. « Ce salon qui grandit de jour en jour est devenu le salon le plus référencé ici en Afrique de l’ouest. Cette année nous l’avons combiné avec le salon de l’énergie et le salon de la climatisation et aujourd’hui nous avons initié un nouveau salon qui s’appelle, le salon de l’automobile. Vu que c’est un nouveau salon, nous l’avons joint au salon du bâtiment pour qu’il puisse quand même le booster et le tirer mais dans le futur c’est un salon ça organiser séparément» a-t-il paraphrasé

Modibo Diop, un autre co-organisateur du salon, lui emboîte le pas en parlant des perspectives, « nous avons réussi à faire ce salon depuis 8 ans avec le groupe HAGE, les perspectives c’est d’investir d’autres secteurs. Par exemple, nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un salon sur l’agriculture et un autre salon sur l’emballage et des produits industriels. Donc on veut développer le secteur pour que chaque année qu’il y est au moins 4 à 6 salons qui se font dans ce centre-là par ce que ce centre est une référence mondiale en terme de qualité et nous comptons l’investir de plus en plus pour montrer au sénégalais les produits qui viennent de l’étranger dans lesquels ils peuvent y avoir des partenariats industriel entre des entreprises étrangers et celle sénégalaise ».

Faire du Sénégal un hub pour les évènements

«Notre objectif est de transformer le Sénégal un hub pour les évènements comme vous voyez le centre d’opposition de Diamniadio est tellement moderne, et ce salon dans les aurez pays africains vous en trouverez pas beaucoup », Davut UYGUR, le directeur du Salon

Le directeur du Salon n’a pas hésité à remercier tous les exposants surtout les sénégalais qui sont abonnés au salon. « Chaque année on ne leur demande même pas de venir il nous appelle directement et nous sommes très reconnaissants pour ça » dit- t-il tout joyeux