97.000 ménages sénégalais sont connectés au réseau électrique

En marge de la réunion de démarrage de la mission conjointe organisée par la CEDEAO et la Banque mondiale dans le cadre de la revue BEST, ou 129 millions ont été octroyé au Sénégal pour l’électrification de 1000 localités, le directeur général de la Senelec annonce que 97.000 ménages seront raccordés pour améliorer leur condition d’utilisation de l’électricité.

« L’intégration électrique régionale est à un niveau plus que satisfaisant parce qu’après les autoroutes nous sommes en train d’aller vers les localités. 129 millions de dollars sur 465 et qui concerne 5 pays, c’est un honneur et un sacerdoce pour nous. Si nous sommes arrivés à ce niveau c’est parce que les deux premières phases ont été satisfaisantes », a dit Pape Mademba Bitèye, directeur général de la Senelec.

« Cette nouvelle expérience que nous tentons avec l’électrification de 1000 localités avec 4000 km de ligne à tirer et 97.000 ménages à raccorder pour améliorer leur condition d’utilisation de l’électricité est un challenge pour nous. Nous sommes mobilisés pour permettre l’exécution à bonne date de ces projets », a fait savoir M. Bitèye.

A l’en croire, le Président Macky Sall a fait du « désenclavement de la zone sud son objectif principal, c’est pour cela qu’aujourd’hui si vous allez dans toutes les capitales régionales vous trouvez un poste haute tension source pour alimenter les localités ».

Aujourd’hui, poursuit-t-il, sur les 1000 localités, on a « 882 localités qui concernent la zone sud dont 546 localités pour Kolda. Le reste les 118 localités étant destiné pour Kaolack. Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs en termes de délais pour pouvoir faire bénéficier à ces populations l’accès à l’électricité », a-t-il dit.