Abandonné par son épouse, comment Sambou s’est immolé avec ses deux enfants

Sambou, père de famille divorcé, s’est donné la mort par immolation, ce dimanche. Il a entraîné dans sa détresse son garçon de 3 ans, alors que sa fille, grièvement blessée, est actuellement admise aux Urgences du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. A l’origine des problèmes avec son épouse.

Dimanche, jour du Seigneur. Mandina Mancagne s’est réveillée sous le choc. Les habitants de cette paisible bourgade logée dans la commune de Niaguis n’en reviennent toujours pas. Tellement l’acte de M. Sambou les a pris de court. Ce père de famille discret a mis fin à ses jours de manière cruelle. Il a choisi le feu pour abréger sa douleur, emportant avec lui son garçon. Sur les clichés pris sur les lieux du drame, les images sont terrifiantes. Dans l’habitation modeste, faite de briques nues, de tôles et de portes en zinc, un désordre indescriptible règne. Les murs et les draps sont calcinés. Les ustensiles, jetés pêle-mêle. Sur des tiges en bois, du linge est étendu. C’est dans cet habitacle modeste que M. Sambou a choisi de mettre fin à ses jours.

Père de famille sans histoire, l’homme avait élu domicile dans ce village avec sa femme et ses deux enfants. La petite famille coulait une vie paisible, chahutée parfois par les accès de colère de Sambou, quand il était sous l’effet de l’alcool. Jusqu’au jour où, lassée des disputes et des coups, sa femme le quitte et intente une procédure de divorce. Elle emporte ses deux enfants et laisse derrière elle un mari aux abois. «Sambou, de confession chrétienne, s’était converti à l’islam par amour pour sa femme. Mais, au fil des années, la femme se rapproche de plus en plus de l’église évangélique. Un fait que Sambou ne supportait pas. Il a rappelé plusieurs fois sa femme à l’ordre, arguant qu’il s’était converti pour elle, mais elle s’est obstinée et a fini par le quitter», confie Papis Korentin Diatta, conseiller municipal de la commune de Niaguis.

Dépité, M. Sambou se réfugie dans l’alcool. Ce dimanche-là, à l’heure où les fidèles prient le Seigneur, il se rend à l’église qui a recueilli sa femme et ses enfants. Papis Korentin : «Il a fait un boucan terrible là-bas, semant la pagaille et a même brisé la vitre de la voiture du pasteur. Puis il a pris de force ses deux enfants avant de rentrer avec eux.» Une fois chez lui, M. Sambou, mû par on ne sait quel dessein, décide de mettre fin à ses jours. Il choisit une méthode radicale pour mettre à exécution son funeste projet. Il se barricade avec eux dans la chambre conjugale, sourd aux suppliques de sa fille. Là, il s’asperge, les enfants avec lui, d’essence et met le feu. Dans la touffeur de la chambre, le feu prend rapidement ses quartiers, dévorant tout sur son passage. Les enfants hurlent, mais la porte fermée à double tour, ils ne peuvent s’échapper du brasier. Ils s’évanouissent, asphyxiés par la fumée. De son côté, leur père rend l’âme dans un dernier râle. Alertés par les cris des enfants, les voisins se ruent dans le domicile et parviennent à défoncer la porte. Trop tard, M. Sambou finissait de se consumer, tandis que les enfants, grièvement blessés, sont évacués aux services des urgences du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Sur place, le garçon, plus jeune, va rendre l’âme. Quant à la fille, elle lutte toujours contre la mort.