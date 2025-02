ABDOURAHMANE SARR, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE:  « Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3 % du PIB »

Partager Facebook

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération est d’avis que le Rapport de la Cour des comptes a des incidences au plan économique. Mais il est idoine de trouver des solutions afin que notre pays sorte la tête hors de l’eau. Il a affirmé que le régime amènerait le déficit budgétaire à 3 % du PIB et réduirait la dette de 70%.

D’emblée, il a rappelé que la dette, lors du premier face à face avec les journalistes, avait été estimée à 99,7% du PIB en fin 2023. « Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux, sans autorisation parlementaire. Ceci a été rendu facile par des pratiques budgétaires qui consistaient d’une part à effectuer des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l’État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées et pouvoir assurer le service de la dette cachée contractée sans autorisation parlementaire », a-t-il reconnu. Il a souligné que les autorités sortantes donnaient des lettres de confort ou des lettres de couverture budgétaire afin que les travaux en question non prévus par les lois de finances votées puissent se faire.

Et de faire savoir que « certaines de ces dettes venaient du secteur bancaire local, du décaissement sur des projets financiers, sur des ressources extérieures car l’argent était disponible via des partenaires afin de donner un caractère légal à ces pratiques. » Concernant la taille de la dette, il l’explique par le fait que les membres du régime sortant avaient tendance à facturer des travaux déjà effectués, ou en cours mais qui avaient été déjà payés.

Repris par le Soleil digital, le ministre a insisté sur les déficits élevés du dernier régime avant d’assurer que « le régime de Bassirou Diomaye Faye s’attellera à réduire le déficit du Sénégal. Celui-ci, projeté à 7,1% du PIB pour 2025, sera ramené à 3% du PIB dans un horizon raisonnable de sorte à réduire également la dette à 70% du PIB comme demandé par les critères de convergence dans un horizon raisonnable. Les projets qui seront inclus dorénavant dans le budget seront strictement alignés à la vision 2050, compatible avec les lois de finances ».

A la question de savoir comment y arriver, le ministre Abdourahmane Sarr a répondu en ces termes : « Ramener la dette à 70% du PIB à l’horizon 2029-2035, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. Elle est déjà au-delà grâce à la production de pétrole et de gaz qui vient de démarrer, confortant la trajectoire de réduction de la dette sur la période 2025-2029 à venir ». Selon lui, l’avenir dépendra de ce que nous ferons en tant que Sénégalais : mobiliser nos ressources internes pour un développement souverain, juste et prospère. Le Sénégal s’est engagé dans une nouvelle ère de transparence et de vérité, car rien de durable ne peut se construire sur le mensonge. »

Il a d’ailleurs annoncé que les ministres vont finaliser leur lettre de politique sectorielle d’ici la fin du mois de février, conformément au processus de sélection des priorités enclenché par le Premier ministre Ousmane Sonko.

MOMAR CISSE