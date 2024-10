Absence à l’émission « Jakaarlo »: Charles Faye révèle enfin pourquoi il a quitté la TFM

Partager Facebook

Charles Faye dévoile maintenant pourquoi il est absent ces derniers jours dans l’émission « Jakaarlo ». Le journaliste chroniqueur fait savoir qu’il est parti à la retraite depuis un an. La revelation a été faite lors d’un entretien sur Senegal 7.

Charles Faye donne enfin les raisons de son absence dans l’émission Jakaarlo. Dans un entretien spécial accordé à nos confrères de Senegal 7, le journaliste chroniqueur fait savoir qu’il est parti à la retraite depuis un an. « Quand je suis allé à la retraite, j’ai accompagné quand même Jakaarlo près d’un an. Après, j’ai jugé bon pour moi de quitter la table pour après me consacrer dans mes propres affaires à savoir Maderpost et Mader Tv et mon agence comme je fais pas mal de chose dans tout ce qui est coaching, aussi avoir plus de temps », a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploitée par Senego.