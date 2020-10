ACCIDENT A ALLOU KAGNE (THIES): 16 MORTS

Un grave accident s’est produit, ce matin vers 5 h du matin, sur la route nationale n•1 à hauteur de “Allou Kagne” entre Pout et Thiès. Le bilan provisoire fait état de 16 morts et 69 blessés dont 39 dans un état grave. D’après la Rfm, il s’agit d’un bus de transport public de 70 places en partance pour le Camou de Mpal (Saint-Louis) qui est entré en collision avec un camion frigorifique avant de finir sa course sur un arbre.

Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l’hôpital régional de Thiès.