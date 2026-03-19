Accident à Saint-Louis : Deux morts et plusieurs blessés

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Un grave accident de la circulation s’est produit mardi en fin d’après-midi sur la corniche de Saint-Louis, à hauteur du rond-point Cité Niakh. Un autocar de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » s’est renversé, causant la mort de deux personnes et faisant de nombreux blessés.

Selon les sapeurs-pompiers, l’alerte a été donnée peu après 17 heures. « Nous avons été alertés à 17 h 11 pour un dérapage suivi du renversement d’un autocar de type Ndiaga Ndiaye », a indiqué le capitaine René Samba Tine, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Louis.

Le bilan provisoire fait état de 31 victimes. « On dénombre deux corps sans vie, trois blessés graves et 26 blessés légers », a précisé l’officier. Les victimes ont été rapidement prises en charge et évacuées vers l’hôpital régional de Saint-Louis ainsi que vers le district sanitaire Ousmane Ngom.

D’importants moyens de secours ont été déployés sur les lieux de l’accident, avec notamment trois ambulances — dont une du SAMU — et deux véhicules d’intervention légers. Le constat a été effectué par les éléments du commissariat central de Saint-Louis.