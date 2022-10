Accident de la route: Les chiffres terribles d’une enquête

L’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser) a informé que plus de 519 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes, durant cette année. «Du 1er Janvier 2022 au 30 septembre 2022, nous sommes à 519 morts. C’est plus que ce qu’on a eu l’année dernière. On a eu 491 morts sur toute l’année 2021 par exemple par accident .

Les morts sur le coup je veux dire. L’année n’est pas encore terminée et on a déjà dépassé ces statistiques-là. Nous sommes à 519 morts, compte non tenu des morts constatés lors du Gamou. Rien que le Magal où on a eu 33 morts», a déclaré Cheikh Oumar Gaye, Directeur général de la structure hier mercredi.

M. Gaye qui s’exprimait lors d’un atelier sur l’initiative de l’Oms sur l’initiative de collecte des données liées aux accidents, indique qu’il faut continuer à sensibiliser, à éduquer. «Mais il faut mettre en place un dispositif de contrôle et de sanction qui soit démocratique, efficace, pour que les contrevenants soient dissuadés et qu’ils respectent scrupuleusement les dispositions du code de la route», martèle-t-il.