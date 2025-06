Acte contre nature au concert de Waly: JAMRA condamne

Partager Facebook

JAMRA annonce une plainte contre les danseurs de Wally Seck. Les plaignants Imam Mame Makhtar Gueye et Cie leur reprochent « leur scandaleuse « foonënté » (bouche-à-bouche) entre hommes.

L’acte posé par les deux danseurs du chanteur Wally Seck a irrité et excédé Jamra. Les deux hommes qui s’embrassaient au concert de Wally Seck, au lieu de se dédouaner, se permettent de proférer des menaces. Une attitude qui a irrité Jamra qui juge leur acte « aux antipodes de la législation sénégalaise » et « des nobles valeurs léguées par nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise ».

Dans un communiqué dont nous avons copie, Jamra et Cie se disent « soucieux de la préservation des nobles valeurs ancestrales, qui ont fait la fierté des croyants du pays, et de la préservation de la santé mentale et morale des enfants ; et face à ces frasques à répétition qui s’apparentent de plus en plus à une campagne déguisée de promotion du ’’gordjiguénisme’’ (homosexualité), au mépris des dispositions pertinentes du Code pénal sur « l’outrage public à la pudeur »

Ainsi, au sortir de la concertation avec ses alliés du Comité de défense des valeurs morales (Cdvm) de Ouztas Adama Mboup, et l’ONG Daral Qurane wal Ikhsan de l’Imam Ratib El Hadji Aliou Dia, le Bureau exécutif de Jamra déposera officiellement la plainte, étayée de pièces à conviction, physiques et électroniques, à la Brigade des mœurs et auprès du Procureur de la République.

‘’C’est à cette même période, en juillet 2019, que le lead-vocal de ce groupe, Wally Seck, avait provoqué un tollé au sein de l’opinion’’, ont ainsi rappelé les bureaux exécutifs de Jamra et Mbañ Gacce. Selon eux « il est le premier et l’unique artiste sénégalais à arborer, lors de son concert, le fameux « tee-shirt arc-en-ciel », signe de reconnaissance et symbole de ralliement par excellence de la communauté Lgbt mondiale », regrette Jamra

‘’De tels frasques à répétition s’apparentent de plus en plus à une campagne de promotion du « gordjigenisme », a dénoncé Jamra, qui a souligné que c’est « au mépris des dispositions pertinentes du Code pénal sur « l’outrage public à la pudeur » et « l’attentat aux bonnes mœurs » (articles 318 et 324); et surtout de l’article 319 qui condamne les actes contre-nature ».

« Aux artistes qui promeuvent ouvertement la débauche à travers des séquences subliminales de vulgarisation de l’idéologie LGBT, au risque de la voir s’incruster insidieusement dans les frêles esprits des adolescents comme une ‘’normalité’’, JAMRA et ses alliés leur réaffirment leur détermination à s’opposer à toutes formes de promotion de l’homosexualité et du lesbianisme juvénile, via les concerts, les séries télévisées perverses et les bandes dessinées pour enfants », a fait valoir le document.