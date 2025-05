Addictions chez les adolescents et jeunes : Leur santé physique et mentale affectée   

L’adolescence est une période de vulnérabilité où l’exploration et la prise de risque sont courantes. L’addiction peut affecter la santé physique et mentale (troubles anxieux, dépression, altération du cerveau en développement), la vie sociale et scolaire (isolement, baisse des performances) et le risque de passage à des substances plus dures et des problèmes légaux. Selon le psychologue, Aboubacary Diakhaté de la direction de la santé, de la mère et de l’enfant (DSME), les facteurs de risques individuels de l’addiction restent le faible estime de soi, l’impulsivité et le manque de confiance en soi. « Les facteurs familiaux consistent les parents, les consommateurs et la négligence parentale », dit-il. Et de poursuivre : »Les facteurs sociaux concernent la pression des pairs et l’accès facile aux substances, et ceux de protection restent un bon soutien parental et une communication ouverte, mais aussi une implication scolaire et des activités sportives ou culturelles et une bonne gestion du stress et des émotions ».

A l’en croire, les substances les plus consommées par les jeunes demeurent l’alcool avec les troubles cognitifs, altération du contrôle moteur, le cannabis avec les troubles de la mémoire, baisse de motivation, la cigarettes et nicotine avec une dépendance rapide, maladies cardiovasculaires.m et les psychotropes détoumés (benzodiazépines, opiacés)avec risque de overdose.

« Les nouveaux produits de synthèse (NPS) avec les effets imprévisibles et plus toxiques concernent les modes de consommation et dangers, l’inhalation (fumée, vapeur) rapide, mais impacte les poumons, l’ingestion (pilules, boissons, aliments infusés) avec effets retardés mais plus longs. L’injection avec risque accru d’overdose et de transmission de maladies (VIH, hépatites). Sniff (cocaïne, kétamine) par absorption rapide, mais toxicité élevée pour le nez », énumère-t-il. Il soutient que la prise en charge des addictions chez les adolescent-e-s/jeunes doit être précoce, globale et adaptée à leur âge et à leur environnement. « Elle repose sur plusieurs approches le dépistage et évaluation, l’identification des addictions repose sur des entretiens cliniques avec un professionnel de santé (psychologue, addictologue, médecin).