Adja Thiaré quitte l’hôpital pour un suivi médical à domicile

Adja Thiaré n’a pas assisté hier au procès qu’elle avait intenté contre Kalifone Sall. Pendant que ce dernier était jugé et condamné à 6 mois de prison dont 1 an ferme, elle était hospitalisée en psychiatrie à l’Hôpital Principal. Mais Les Échos renseigne qu’elle est finalement rentrée chez elle.

«Sa mère a jugé nécessaire de la faire quitter l’hôpital Principal de Dakar pour la conduire chez elle. C’est à la suite d’une consultation qu’elle a jugé nécessaire de la laisser à la maison où elle sera suivie médicalement», a confié Les Échos.

Kalifone Sall a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires. Il doit également s’acquitter d’une amende de 500 000 FCFA.

Me Abdy Nar Ndiaye avocat de la mannequin Adja Thiaré Diaw, a aussi déposé une plainte pour viol contre Kaliphone. A l’en croire, “Kaliphone a séquestré et violé sexuellement Adja Thiaré Diaw et nous en détenons les preuves”, indique-t-il.

«J’ai saisi personnellement le doyen des juges par plainte avec constitution de partie civile afin que l’accusé soit poursuivi pour séquestration et viol », annonce-t-il.