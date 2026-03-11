Uploader By Gse7en
Affaire Azoura Fall : Le propriétaire du véhicule arrêté

11 mars 2026 Société


Serigne Saliou Fall, le propriétaire du véhicule, que ocnduisait Azoura Fall, a été aussi arrêté. Il a été placé en garde à vue pour remise d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire. Un délit prévu par le code de la route. Les deux hommes pourraient être déférés devant le procureur dans les prochaines heures. 

