Affaire Bougazelli : Nouveau rebondissement dans le dossier

Arrêté, en novembre 2019, par la Section de Recherches de la gendarmerie pour trafic présumé de faux billets de banque. L’affaire Seydina Fall alias Bougazelli, connaît un nouveau tournant.

Du nouveau dans l’affaire Seydina Fall alias Bougazelli, du nom de l’ex-député de l’Alliance pour la république (Apr) arrêté, en novembre 2019, par la Section de Recherches de la gendarmerie pour trafic présumé de faux billets de banque. Tous les inculpés sont désormais libres.

En effet, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a accordé, le 18 aout dernier, la liberté provisoire, sous le régime du contrôle judiciaire, à Moussa Ouedraogo, l’unique personne impliqué dans ce sulfureux dossier encore en détention. Oumar Samb et Khalifa Ababacar Dia avaient bénéficié de la même mesure tout comme Ousmane Dione dit « Nguess », Mallé Diagne, Mamadou Diop et l’ancien député Bougazelli. Tout ce beau monde avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt, courant juin 2020, pour association de malfaiteurs, contrefaçon et fabrication de signes monétaires, blanchiment de capitaux et tentative de corruption.

Un autre rebondissement a été noté dans le dossier le 27 juillet dernier avec l’arrestation par la Section de Recherches d’Alassane Sy dit Kalidou Sy d’où ce dernier a été interpellé avant d’être relâché. Face aux enquêteurs, ce gérant de restaurant a juré qu’il est victime d’une homonymie et qu’il ne serait le fameux « kalz » cité dans le dossier.