AFFAIRE FALLOU FALL : L’innocent, la sœur, la tante et l’histoire d’une accusation de vio

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après sa libération de prison, Fallou Fall a fait face à la presse pour donner en détail la fausse accusation de viol pour laquelle il a passé cinq ans de prison. Fallou Fall avait été accusé à tort d’agression sexuelle et de viol. Elle a été récemment acquitté par la Cour d’appel de Dakar après cinq années de détention. Face aux médias, il est revenu en détail sur les différentes étapes de l’affaire et sur les conséquences humaines et sociales qu’elle a entraînées. Selon lui, les premières accusations ont été portées par sa tante en 2019. À l’époque, il avait déposé plainte au commissariat de Yeumbeul Asecna et, d’après son récit, une discussion familiale avait permis de régler provisoirement le différend. « On m’a gardé en vue sous le prétexte que les enfants ne mentent pas »

Les mêmes accusations auraient été renouvelées en 2020. Fallou affirme s’être de nouveau rendu au commissariat de Yeumbeul Asecna pour déposer une plainte auprès de l’adjudant Diatta, où lui et sa tante se sont retrouvés confrontés. Il rapporte que les policiers se sont limités, au départ, à des questions « banales », avant d’entendre la jeune fille, les enquêteurs estimant que « les enfants ne mentent pas ». À l’issue de cette audition, il a été placé en garde à vue.

J’ai été condamné à quinze ans de prison pour une affaire où je n’ai rien fait. C’était trop lourd pour ce qu’on me reprochait », a-t-il déclaré, amer mais déterminé. Il assure que c’est lui-même qui avait introduit une plainte avant son arrestation. « Les autorités ont fait la sourde oreille. Ensuite, j’ai été retenu après une audition menée par l’adjudant Diatta. C’était ma première fois en prison, mais la justice m’a donné tort », raconte-t-il.

Le commissaire m’a dit : “C’est le (siwak) cure-dent qui t’a trahi.”

Au tribunal de Guédiawaye, il dit avoir été placé sous la responsabilité du juge d’instruction Bamba. « On m’a demandé si j’étais bien Fallou Fall. J’ai dit oui, et on m’a répondu : “C’est le cure-dent qui t’a trahi.” J’ai été incarcéré illégalement. Tout ça n’était qu’un complot. »

« À ce moment-là, je pensais qu’on allait me laisser partir et dire que c’était un problème familial et que c’était réglé », a expliqué Fallou, qui dit avoir informé des amis et des collègues pendant sa garde à vue. Il raconte qu’environ à 17 heures ce jour-là, le commissaire serait venu le voir et lui aurait dit : « c’est le siwak qui t’a trahi ».

« Si le suicide était légal, je l’aurais fait »

Le récit fait état d’un épisode humiliant au cours duquel on lui aurait demandé d’enlever sa ceinture avant son entrée en cellule un premier enfermement qu’il qualifie « d’inoubliable ». « Si le suicide avait été légal, je l’aurais fait », a confié Fallou, évoquant la profondeur du traumatisme et du désarroi qu’il a vécus pendant sa détention.