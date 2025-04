Affaire Farba Ngom : halte à  l’acharnement de trop! Par Cheikhouna Mbacké*

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis quelques moi, Farba Ngom, responsable politique APR et, non moins, Député-Maire des Agnams est en prison. On l’accuse de détournements de biens publics. Des accusations, somme toute, grotesques si l’on sait que le mis en cause n’a jamais géré un quelconque centime de l’Etat du Sénégal. Il a su bâtir son empire financier par la force du poignet. Cela est un fait avéré. D’où sa détention relève, osons le dire,de l’arbitraire.

Ce qu’il faut souligner,c’est que le citoyen sénégalais lamba voyait venir cette tempête judiciaire sur sa têtr car, au fort de la camapagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024,le Premier ministre, par ailleurs, tête de liste de Pastef(Coalition présidentielle), Ousmane Sonko avait éructé une salve de menaces sur l’édile des Agnams. Au sortir de ces mêmes échéances, Farba Ngom avait gardé son pré-carré en administrant une raclée homérique au Pastef. Il a raflé les 2 sièges de députés à l’Assemblée National. Un revers qui, peut-être, a l’heur d’intensifier la colère du camp d’en face. Dans un contexte où beaucoup de ténors de la barque marron-beige commencent à la déserter, Farba en homme digne et loyal, continue de jurer fidélité au Président Macky. Il est alors aberrant et bizarre qu’il est le premier à être ciblé par la Justice du Projet, lui, qui pourtant n’avait géré aucun budget de l’État. Honte !

Comme si cela ne suffisait pas, les nouveaux tenants du pouvoir corsent la dose de l’acharnement sur lui. Ils se jettent sur ses frères Demba Ngom,Ismaïla Ngom et Birane Ngom. Cela nous rappelle la Fable « Le loup et l’agneau » de Jean de la Fontaine, je cite » Si ce n’est toi , c’est donc ton frère… ». Dans ce cas précis, »tes frères ». On ne gère pas un État avec la haine, avec de la méchanceté graruite. Ce ciblage sur les frères Ngom doit tout simplement s’arrêter. Le pouvoir actuel se trompe tout bonnement de cible. Ses priorités sont ailleurs. Aujourd’hui,un mal vivre profond s’empare des ménages, les populations sénégalaises souffrent dans leur chair par ce que dupées par un régime qui les a vendu que du vent. Il est incapble d’honorer ses promesses prises devant le peuple souverain et il cherche à le distraire. Mais, bon,demain, il fera jour. Halte à l’acharnement !!!

*Chef religieux à Touba 28.