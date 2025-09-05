Affaire Mouhamed Dieng-Centif : Les « éléments de l’enquête »

Partager Facebook

Mouhamed Dieng, l’ancien patron de 1xbet, est accusé de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 3, 8 milliards Cfa dans un rapport de la Centif fuité. Qu’en est-il réellement ? Il ressort de nos investigations, Mouhamed Dieng n’a pas qu’un directeur (salarié) de IXBET Sénégal.

En réalité, notre enquête a permis de découvrir qu’il est actionnaire dans la société de pari en ligne 1XBET, implantée dans huit pays que sont : le Sénégal, la Guinée Conakry, la Sierra Léone, le Tchad, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie et le Niger. Et dans ces 8 pays, c’est lui-même qui a négocié la licence d’exercer de IXBET. En contrepartie de l’obtention de ces licences, la maison-mère lui a payé pour, chacune de ces licences 1 million de dollars. Si on fait le calcul, il gagne 8 millions de dollars, en plus des 10 % de dividendes annuelles qu’il gagne.

Ainsi, son statut d’actionnaire lui permet-il d’avoir des revenus substantiels outre son salaire dérisoire (1,5 million FCFA) indiqué dans le «rapport de la Centif». Par ailleurs, i y a lieu de signaler également que les sociétés de jeux en ligne sont une activité extrêmement lucrative (machines automatique à sou) des machines automatiques à sous.

Aussi l’information selon laquelle Mouhamed Dieng est en fuite au Qatar est fausse. Il réside au Qatar, où il centralise l’essentiel de ses activités sur l’international.

Autre précision : le rapport de la Centif n’a aucun lien avec l’affaire Lat Diop, un dossier pour lequel il a été entendu seulement à titre de témoin. Ce qui est factuel. Et dans ce dossier, vous ne verrez aucun procès-verbal renseigner que les poursuites contre l’ex DG de la Lonase ont été faites sur la base de dénonciations ou d’accusations de Mouhamed Dieng. Le PV n’a jamais parlé de corruption. En clair, le rapport de la Centif n’a rien à voir avec le dossier Lat Diop.