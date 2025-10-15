Affaire Omar City : Le verdict est tombé

Partager Facebook

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a tranché dans l’affaire de la vaste escroquerie immobilière dite Omart City, qui a touché plus de 500 victimes ayant versé entre 5 500 et 6 000 F CFA pour des logements sociaux fictifs. Libération rapporte que Abdoulaye Mamadou Guissé, président de Omart City Sénégal, a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à deux ans de prison ferme, contre trois ans requis par le parquet. Il devra également rembourser les plaignants constitués parties civiles.

Son « directeur de cabinet », Pape Boubacar Camara, a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme.

Khady Faye, accusée d’avoir usurpé l’identité d’une supposée proche du Président Bassirou Diomaye Faye, a été relaxée malgré la demande du parquet de deux ans de prison ferme, signale la même source.

Lors de l’audience, 200 nouvelles victimes se sont constituées parties civiles, soulignant l’ampleur du préjudice causé.