Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
thumb 1260x800 68ef667e2f27f NabERnwk9g

Affaire Omar City : Le verdict est tombé

15 octobre 2025 Société

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a tranché dans l’affaire de la vaste escroquerie immobilière dite Omart City, qui a touché plus de 500 victimes ayant versé entre 5 500 et 6 000 F CFA pour des logements sociaux fictifs. Libération rapporte que Abdoulaye Mamadou Guissé, président de Omart City Sénégal, a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à deux ans de prison ferme, contre trois ans requis par le parquet. Il devra également rembourser les plaignants constitués parties civiles.

Son « directeur de cabinet », Pape Boubacar Camara, a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme.

Khady Faye, accusée d’avoir usurpé l’identité d’une supposée proche du Président Bassirou Diomaye Faye, a été relaxée malgré la demande du parquet de deux ans de prison ferme, signale la même source.


Lors de l’audience, 200 nouvelles victimes se sont constituées parties civiles, soulignant l’ampleur du préjudice causé.

Tags

Vérifier aussi

telechargement

Sacré-Cœur 3 : Un salon de massage « body body » démantelé

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de prostitution déguisée …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved