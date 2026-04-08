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Affaire Pape Cheikh Diallo : 4 nouvelles arrestations, 61 au total

8 avril 2026 Société

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a franchi la barre des 61 arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts. Selon des informations exclusives de Seneweb, quatre nouveaux suspects ont été interpellés ce mardi entre Dakar et Mbour.

Agissant sur réquisition de leurs collègues de Keur Massar, les gendarmes de la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Mbour ont arrêté le « bongoman » O. Gningue dans la commune de Saly.

Cet homme aux dreadlocks est soupçonné d’avoir entretenu une relation avec Pape Cheikh Diallo. Il a été acheminé à Dakar à bord d’un véhicule banalisé. Le procureur Saliou Dicko et le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye ont été informés des faits.

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