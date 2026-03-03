Affaire Pape Cheikh Diallo : 4 nouvelles arrestations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Gendarmerie nationale, sous le commandement du Général Martin Faye, a opéré un nouveau coup de filet grâce à l’étroite collaboration de ses unités.

C’est dans ce cadre que quatre nouveaux suspects, dont un porteur du VIH, ont été arrêtés hier lundi dans la commune de la capitale du Rail, selon des informations exclusives de Seneweb.

Il s’agit de l’étudiant N. Diop, domicilié à la Cité Senghor, de « l’étudiant arabisant » A. Diallo, âgé de 24 ans, du commerçant H. Massaly, âgé de 31 ans, et de D. Mbaye, âgé de 29 ans. Ce dernier jouait le rôle d’intermédiaire entre une structure sanitaire et des personnes vivant avec le VIH.

Tous ont été interpellés par les gendarmes de la Brigade de recherches (BR) de Thiès, relevant de la compagnie de cette localité. Dans la nuit du lundi, ils ont tous été conduits sous bonne escorte à Dakar par des éléments de la BR de Keur Massar pour la poursuite de l’enquête.

Ces nouvelles arrestations ont été rendues possibles grâce aux techniques d’investigation et à l’exploitation des téléphones portables par les gendarmes de cette unité d’élite de Keur Massar.

L’enquête se poursuit. Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé des faits.