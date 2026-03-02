Affaire Pape Cheikh Diallo : Nouveaux aveux explosifs

Partager Facebook

L’enquête sur l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » prend une nouvelle tournure. Selon des informations concordantes, l’un des mis en cause, entendu récemment par le magistrat instructeur, aurait livré des déclarations compromettantes, citant plusieurs présumés complices.

La procédure, pilotée par la Brigade de recherches de Keur Massar sur commission rogatoire du juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, s’étend à des faits lourds, allant de l’association de malfaiteurs à des infractions liées aux stupéfiants, en passant par le blanchiment de capitaux et la transmission volontaire du VIH.

Un inculpé livre ses présumés complices. des aveux qui font trembler le dossier. En effet, la semaine dernière, quatre nouveaux suspects ont été arrêtés. L’un d’eux a été placé sous mandat de dépôt, portant à 30 le nombre de personnes écrouées dans ce dossier. Les trois autres doivent comparaître ce lundi devant le juge d’instruction., rapporte Libération

Parmi les personnes interpellées figurent notamment un marabout, un agent commercial et un policier affecté à la Compagnie de la circulation. Ce dernier nie toute implication et rejette les accusations formulées à son encontre par un autre inculpé.