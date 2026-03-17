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Affaire Pape Cheikh Diallo : Une nouvelle arrestation

17 mars 2026 Société

Du neuf dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie ». Selon les informations de Libération, les aveux du ressortissant camerounais surnommé « Modou G. » ou « Steph » commencent à faire tomber de nouvelles têtes. Celui qui se présente comme proxénète et amant de l’animateur Pape Cheikh Diallo a, en effet, livré plusieurs noms aux enquêteurs.

Sur la base de ces dénonciations, un membre de son entourage professionnel a été interpellé ce lundi à Dakar, avant d’être placé en garde à vue. Ce dernier est visé pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.


Cette interpellation porte désormais à 42 le nombre d’arrestations enregistrées depuis l’éclatement de cette affaire en février. Le quotidien d’information précise que l’enquête est loin d’être bouclée : les gendarmes prévoient d’autres interpellations imminentes sur la base des révélations fournies par le ressortissant camerounais.

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