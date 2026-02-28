Uploader By Gse7en
Affaire Pape Cheikh Diallo : Yacine Diop porte plainte à la DSC

28 février 2026 Société

L’internationale de basket Yacine Diop porte plainte à la Division de la cybersécurité (DSC). Dans son édition de ce samedi 28 février, le quotidien Libération rapporte que depuis l’éclatement de l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, plusieurs comptes identifiés sur TikTok multiplient les « lives » pour porter des accusations infondées sur l’orientation sexuelle de personnalités publiques.


Déjà visés par ces calomnies, Viviane Chédid et Sanekh avaient déjà saisi la justice. Très affectée par ces attaques qui la traînent dans la boue, la Lionne du basket a, à son tour, décidé de porter l’affaire devant les enquêteurs pour défendre son honneur, complète la même source.

