Affaire Pape Cheikh : Les aveux d’un Yoss

9 mars 2026 Société

L’enquête autour de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo continue de s’étendre. Après plusieurs arrestations, les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar ont procédé à une nouvelle interpellation dans la ville de Thiès. Un nouveau “Yoss” de Pape Cheikh Diallo présenté au juge.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la délégation judiciaire ordonnée par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Depuis l’ouverture de l’instruction, le magistrat a déjà placé de nombreux suspects sous mandat de dépôt, dont quatre individus arrêtés récemment dans la capitale du Rail.

Le dernier suspect appréhendé doit être présenté au juge ce lundi. Ce dernier comparaitra en même temps qu’un autre individu arrêté à Dakar le lendemain. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, rapporte Libération, cet Yoss de Pape Cheikh Diallo aurait reconnu entretenir des relations tarifées avec certains protagonistes du dossier.


Les investigations menées par les gendarmes reposent notamment sur des preuves techniques jugées solides. Les aveux obtenus pourraient ainsi permettre de remonter d’autres pistes et conduire à de nouvelles interpellations.

