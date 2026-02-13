Affaire Softcare face au dossier des homosexuels : Quand l’autre grand bruit noie celui qui touche les couches vulnérables

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que l’affaire Softcare continue d’alimenter le débat public depuis près de deux mois, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique n’a toujours pas rendu public son rapport d’enquête. Une situation qui , selon certaines réaction, contraste avec la célérité observée dans la gestion médiatique du dossier lié à la transmission du VIH.

Selon leral.net, la polémique autour des produits de la société Softcare – notamment des couches et serviettes hygiéniques – demeure sans conclusion officielle, malgré les multiples alertes. Revenant sur ce dossier, le média souligne que Dr Moussa Diallo, de l’Agence de régulation pharmaceutique, a publiquement dénoncé la dangerosité supposée de ces produits, évoquant un risque potentiel pour la santé publique.

Des activistes et mouvements féministes, appuyés par le député Guy Marius Sagna, ont également organisé des manifestations pour exiger des mesures fermes et le retrait des produits incriminés. Pourtant, relève leral.net, les articles concernés restent toujours disponibles sur le marché, en attendant des décisions officielles.

L’Assemblée nationale est elle aussi interpellée dans ce dossier. La commission d’enquête parlementaire annoncée n’a, à ce jour, pas encore rendu ses conclusions, alimentant ainsi les interrogations de l’opinion.

Une communication jugée contrastée

Toujours selon leral.net, le contraste est frappant avec la réaction du ministère de la Santé face à l’actualité liée à une affaire de transmission du VIH, attribuée à Pape Cheikh Diallo. Dans ce dossier, le département dirigé par le ministre Ibrahima Sy a rapidement publié un communiqué pour rassurer les populations. Certes l’homosexualité est bannie au Sénégal, même si sa demande de criminalisation est toujours suspendue.

Dans ce récent dossier, le ministère de la santé affirme que toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé publique sont mises en œuvre, en collaboration avec les acteurs sanitaires, communautaires et institutionnels.

Dans sa communication, le département de la Santé réaffirme l’engagement des structures sanitaires à garantir des soins de qualité, dans le respect de la dignité humaine, de la confidentialité et de l’éthique médicale. Il insiste enfin sur la responsabilité collective et la solidarité nationale dans la lutte contre le VIH/Sida.

Mais pour leral.net qui porte le plaidoyer de l’autre combat, cette différence de traitement communicationnel alimente le débat public. Alors que les inquiétudes persistent autour des produits Softcare, l’absence de conclusions officielles du ministère et de l’Assemblée nationale continue de susciter interrogations et critiques, dans un contexte où la santé publique demeure au cœur des préoccupations citoyennes.

En tout cas Softcare et les autorités étatiques ont intérêt à sortir de leur silence, car expert en tout, le Sénégalais a souvent tendance à parler de lobbying sans pour en apporter des preuve