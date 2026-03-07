AFFAIRE SOFTCARE : Mouramani Kaba accuse Guy Marius de faire perdre au Sénégal une nouvelle usine

Partager Facebook

Dans l’affaire Softcare, même si le ministre de la Santé a fini par trancher pour déclarer les couches et serviettes hygiéniques sans danger pour la santé de ses usagers, le mal est déjà fait selon Mouramani Kaba Diakité, député de Pastef. A l’en croire, le scandale nourri par des gens comme Guy Marius Sagna, qu’il accuse ouvertement d’être à la solde de lobbys pharmaceutiques, a fait perdre au Sénégal un gros investissement. « A cause de la bataille par procuration de Guy Marius Sagna et des lobbys pharmaceutiques, notre jeunesse a perdu une occasion de se former, de se trouver un emploi et de s’épanouir », fulmine-t-il avant d’enchaîner : « saviez-vous que le patron de Softcare envisageait d’ouvrir une nouvelle entreprise de vitrerie au Sénégal d’un cout de 100 millions de dollars US, soit 56 milliards Cfa et environ 3000 salariés ? A cause de cette affaire qui a pué le complot à des millions de kilomètres, cette infrastructure a finalement été delocalisée au Ghana. Un investissement à coups de milliards a ainsi échappé à notre économie », regrette M. Diakité.

Poursuivant le député assure : « il a fallu de justesse une intervention d’autorités avec le patriotisme en bandoulière pour arrêter l’hémorragie que les hommes d’affaires chinois avaient enclenchée contre notre pays. Leurs correspondances de désistement sur beaucoup d’activités économiques ont été interceptées de justesse. »

Pour lui, comme l’a indiqué le ministre de la Santé, il ne fallait point réagir par émotion. « A cause de cette réaction épidermique de certains compatriotes, Softcare, qui approvisionne toute la région à partir du Sénégal, a enregistré des pertes de centaines de millions, une forte baisse de ses productions, une image fortement balafrée ».

Mouramani Kaba Diakité estime que « des sanctions exemplaires doivent être administrées, surtout à l’endroit du dénonciateur, ancien employé de l’entreprise. Licencié pour faute grave, il a engagé une campagne de diabolisation et de dénigrement dont les conséquences ont été fortement ressenties par notre pays ».