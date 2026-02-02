Affaire Softcare : Une manifestation devant le ministère de la santé prévue ce vendredi par un collectif

Le Collectif Lumière sur l’affaire Softcare appelle à une mobilisation citoyenne, ce vendredi 6 février, devant le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Selon les initiateurs, cette action vise à exiger des réponses claires et transparentes sur les produits Softcare, après plus de 40 jours de silence des autorités sanitaires.

Le collectif dénonce un manque de volonté politique pour éclairer l’opinion publique et estime que la santé publique ne peut être gérée comme un dossier ordinaire.

