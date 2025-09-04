Agent licencié : Le tribunal conforte le Fongip

Partager Facebook

Le tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire de licenciement opposant L. Fall, un ancien employé du fonds de garantie d’investissement prioritaire (FONGIP), à sa directrice, Ndeye Fatou Mbodji. Le juge a déclaré le licenciement de « légitime et pour faute grave ».

Cependant, le tribunal a également condamné le Fongip à verser plusieurs indemnités à son ancien employé. 636.336 FCFA pour l’indemnité compensatrice de préavis, 425.191,6 FCFA pour le reliquat de l’indemnité de congé, et 400.000 FCFA de dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail.

De plus, M.Mbodji doit délivrer un certificat de travail à L. Fall sous peine d’une astreinte journalière de 20 000 FCFA à partir du jour du jugement. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision pour un montant de 1 200 000 FCFA.

Enfin, rapporte « Libération » le tribunal a rejeté les autres demandes de L. Fall ainsi que la demande reconventionnelle du Fongip.