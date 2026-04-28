Aides Tabaski : La ruée se poursuit, l’incroyable foule qui s’est entassée à Pikine

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Les images d’une foule monstre aux premières heures de la matinée au Complexe culturel Léopold Sédar Senghor étaient un présage de la ruée qui allait suivre. Ce mardi matin, ce sont des milliers de Sénégalais qui se sont entassés devant les Mairies de Pikine, espérant bénéficier des 8 000 aides Tabaski de 50 000 Fcfa distribuées par Abdoulaye Timbo. « Diomaye Faye, ton peuple souffre », lance un témoin à bout de souffle.