Aliou Sall : « Pourquoi j’ai arrêté la politique »

Dans une déclaration faite le 10 août 2025, Aliou SALL, qui est le frère de l’ancien président Macky SALL, a formellement rejeté les spéculations selon lesquelles il projette de poursuivre en justice le Premier ministre Ousmane SONKO concernant l’affaire des 6 000 milliards de FCFA associée au scandale Petrotim.

Il a aussi critiqué ce qu’il appelle le « tapage médiatique savamment orchestré autour de l’affaire Petrotim » depuis quelques semaines.

« J’ai oublié cette page sombre de mon parcours et surtout j’ai sincèrement pardonné à tous ceux qui m’ont fait du mal en le faisant exprès ou en étant influencé par des gens de mauvaise foi. Parmi eux, il y a certes des membres de la majorité politique actuelle, mais il y a aussi et surtout des responsables de l’ancienne majorité à laquelle j’appartenais.», affirme Aliou SALL.

Aliou SALL, ancien maire à Guédiawaye, a également déclaré ce dimanche 10 août son retrait de la scène politique. L’ancien président de l’Association des maires du Sénégal a exprimé son intention de se concentrer désormais sur d’autres occupations. Le frère de l’ex-président de la République Macky SALL a insisté sur le fait qu’il a pris cette décision suite aux élections législatives qui ont établi une « écrasante majorité à qui il revient de droit de gouverner dans la sérénité ».