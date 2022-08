Allemagne : L’affaire Dramé évoquée au Parlement

L’affaire du jeune Sénégalais Mamadou Lamine Dramé tué en Allemagne lors d’une opération policière va passer au parlement mardi prochain. En effet, l’affaire doit être traitée par la commission principale du parlement du Land à Düsseldorf mardi prochain. Les enquêteurs travaillent d’arrache-pied pour «éclaircir complètement l’affaire», a déclaré vendredi à Düsseldorf le Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU). Il a ainsi appelé à la prudence. «Il fallait laisser le temps aux autorités jusqu’à ce que les faits soient complètement clairs». Le réfugié non accompagné a été abattu par un policier lundi dernier. Le parquet de Dortmund et la police de Recklinghausen ont reconstitué les évènements. Selon l’enquête, le jeune de 16 ans s’est approché des agents avec un couteau dans la cour d’un centre d’aide à la jeunesse malgré l’utilisation de gaz poivré et de tasers. Un policier a alors tiré six fois avec sa mitraillette, cinq balles ont touché le jeune. Une thèse réfutée par son père Lamine Dramé qui précise que son fils était bien portant et qu’il n’avait aucun problème mental.

Articles similaires