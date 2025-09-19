Amy Samakhé libre, l’ex coordonnateur du PTN écroué

Partager Facebook

Gros rebondissement dans le dossier du marché d’aménagement du site du Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio. Poursuivis pour détournement de deniers publics, complicité et blanchiment de capitaux, les mis en cause ont été fixés sur leur sort par le juge d’instruction du troisième cabinet du pool judiciaire financier.

Selon les informations de Seneweb, l’entrepreneur Amy Samakhé et la directrice de l’administration générale (DAG), Hélène Ndouckité Helndou Diouf, ont été remises en liberté sous le régime du contrôle judiciaire, après avoir déposé une caution réelle. En revanche, le directeur administratif et financier (DAF), Ismaïla Timbo, et le coordonnateur Bassirou Abdou Ba, n’ont pas bénéficié de la même clémence. Les deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt.

L’affaire porte sur des manquements dans l’exécution d’un marché public estimé à 1,476 milliard de FCFA, relatif à l’aménagement du site qui devait accueillir le PTN de Diamniadio. Lors de son audition, Amy Samakhé a contesté vigoureusement les accusations. Elle affirme avoir exécuté totalement les travaux grâce à un préfinancement personnel, précisant qu’elle avait d’abord refusé le contrat au motif que l’État lui devait déjà de l’argent.

Elle soutient que ce n’est qu’après insistance des autorités, qui lui auraient assuré que les fonds provenaient de ressources privées hors budget ministériel, qu’elle a accepté d’engager les travaux. Malgré ses arguments, l’entrepreneur a procédé à un cautionnement réel.