Ancien policier trouvé mort dans sa chambre : ce que dit l’autopsie

L’ancien policier et agent immobilier Mbaye Sy, retrouvé pendu dans sa chambre lundi dernier, 6 octobre, à Nguékhokh, s’est bel et bien donné la mort. L’Observateur signale qu’alors que les proches du septuagénaire rejetaient l’hypothèse du suicide, les conclusions officielles de l’autopsie réalisées à l’hôpital de Mbour ont été formelles : le décès est consécutif à une pendaison.

L’entourage du défunt trouvait cette thèse improbable, s’appuyant notamment sur la fragilité du moyen utilisé (un simple morceau de tissu), ainsi que la position inhabituelle du corps (debout, dos au mur, le tissu attaché à la grille extérieure de la fenêtre).


Ces doutes ont été définitivement levés par le rapport médico-légal, qui confirme les premiers constats établis par la gendarmerie de Nguékhokh. L’enquête se poursuit pour déterminer les raisons qui ont pu motiver cet acte désespéré, indique le journal.

