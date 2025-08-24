Uploader By Gse7en
Après un 1er cas positif, le Sénégal enregistre 25 cas contacts

24 août 2025 Société

Le Sénégal vient d’enregistrer son premier cas confirmé de Mpox, communément appelé variole du singe. De leur côté, les autorités sanitaires ont lancé des investigations pour recenser les personnes qui ont été en contact avec l’individu infecté.

«Nous avons évolué dans l’investigation en ayant pu recenser un ensemble de 25 contacts. C’est à dire des personnes qui ont eu un contact avec le cas confirmé», a indiqué Mamadou Ndiaye, Directeur de la prévention au ministère de la Santé.

Il précise que ces personnes ne sont pas malades, mais elles ont été en contact avec la personne contaminée. Le ministère de la Santé a, cependant, l’obligation de les suivre pendant au moins 21 jours pour voir si aucun d’entre eux n’a développé de signes de Mpox.


«Nous allons voir si elles n’ont pas de fièvre, si elles n’ont pas développé des boutons, pour que, dès que quelque chose se présente, qu’on puisse agir à temps», ajoute M. Ndiaye.

  1. Doudou
    24 août 2025 at 19:52

    C’est la faute qui? Les inondations , les accidents de route, les épidémies, les arrestations abusives!

    Répondre

