Après Wally Seck, Aliou Sall dans le viseur du parquet financier

Aliou Sall est dans le viseur de la justice. D’après Libération, l’ancien maire de Guédiawaye, frère de l’ancien Président Macky Sall, est l’objet d’une information judiciaire ouverte par le parquet financier début août dernier. La procédure «fait suite à une enquête de la CENTIF», souligne le journal. Qui déclare ignorer pour l’instant ce qui est reproché au mis en cause. «Le dossier a été confié au juge du troisième cabinet financier», souffle la même source.